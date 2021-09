Fabricile de concentrat de mere lucrează la doar jumătate din capacitate In septembrie, fabricile de concentrat de mere din tara lucreaza la doar jumatate din capacitatea lor, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md. Reprezentanții Asociației producatorilor de conserve de fructe și legume “Speranța Con” remarca in acest sens ca demararea lenta a campaniei de toamna de recoltare și prelucrare a merelor in concentrat este o situație ce se repeta frecvent. {{54531 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

