Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto au inchis aproape toate uzinele pe care le dețin in Europa și Statele Unite ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru moment, uzinele sunt inchise pentru perioade de cateva saptamani, insa acestea sunt deja extinse, mai ales ca in numeroase țari pandemia…

- Litera V din noul logo Volkswagen este indepartata de W. Compania le-a mulțumit oamenilor care respecta recomandarea OMS privind distanța sociala, relateaza ria.ru. Inelele din noul logo Audi sunt, de asemenea, distanțate unele de altele. Audi amintește ca cel mai important lucru este sanatatea.…

- Proprietarul Zara a inchis toate magazinele din Spania. Daca starea de urgența se prelungește, iși trimite in somaj tehnic toți cei 25.000 de angajati Grupul Inditex, proprietarul magazinelor Zara si Massimo Dutti, ar putea trimite in somaj tehnic toti cei 25.000 de angajati de la magazinele sale din…

- Pandemia de coronavirus continua sa inchida fabricile constructorilor auto, la nivel global. Dupa ce a sistat temporar activitatea din Belgia, Volvo a anunțat acum suspendarea producției in toate fabricile pe care le deține. Uzinele Volvo din Suedia (Torslanda, Skovde, Olofstrom), precum și cea din…

- ​Volvo. Jaguar Land Rover și Bentley sunt companiile auto care au anunțat cel mai recent suspendarea producției din cauza coronavirusului, scrie Automotive News. Unele fabrici vor fi oprite pâna cel puțin pe 20 aprilie. Volkswagen, Renault, BMW, Ford și Toyota se numara printre companiile care…

- Constructorii auto au inchis aproape toate uzinele pe care le dețin in Europa și Statele Unite ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru moment, uzinele sunt inchise pentru perioade de cateva saptamani, insa cel mai probabil acestea vor fi extinse, mai ales ca in numeroase…

- Renault a anunțat ca suspenda producția la fabricile din Franța și din Spania, in timp ce PSA (Peugeot, Citroen, Opel) va suspenda producția in Franța și Spania, dar și in țari precum Slovacia sau Polonia. Nu s-au anunțat opriri de producție la uzina Dacia sau la Ford Craiova.

- Ministul Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit, la Romania TV, despre sistemul de pensii și despre probleme cu care se confrunta pensionarii atunci cand merg la Casele de pensii."O provocare a sistemului actual este legat de contribuții, de numarul de angajați. Sistemic, avem o problema serioada…