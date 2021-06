Stiri pe aceeasi tema

- Primul model electric al lui Subaru se va numi Solterra și va fi lansat anul viitor. Solterra este un SUV complet electric din segmentul C care se bazeaza pe platforma dezvoltata de companie impreuna cu Toyota. Omologul Toyota e-TNGA este denumit oficial e-Subaru Global Platform sau e-SGP pe scurt.…

- „Eu m-am vaccinat imediat cum a fost posibil, dupa prima etapa, toata familia din București s-a vaccinat, și mama de la Sighetul Marmației. Pot sa spun ca toata familia este vaccinata și cu rapelul facut și normal ca susțin vaccinarea. Este important in primul rand pentru noi și in al doilea rand pentru…

- A ajuns pâna în finala la Miami (a abandonat într-un moment în care meciul curgea clar în favoarea lui Ashleigh Barty), iar recent a anunțat ca nu va juca pentru Canada în meciul de FedCup (Bille Jean Cup) contra Serbiei. Bianca Andreescu le-a aratat fanilor pe Instagram…

- Gelateria Aniela ne rasfața cu un nou și delicios sortiment de inghețata! Este vorba despre inghețata Micul Prinț, creata de Aniela Valean – managerul gelateriei Aniela – special pentru și de dragul copiilor cu autism. Promoție surpriza, in aceste zile, la Aniela: Un nou sortiment de inghețata ne așteapta,…

- Catalin Drula a devenit ministrul Transporturilor la finalul lui 2020, dar a fost foarte vizibil zilele trecute, dupa greva de la metrou din Bucuresti. Pana la 39 de ani, omul politic a bifat multe activitati in tara si peste hotare, studiind informatica in Toronto.

- Kate, ducesa de Cambridge, a lansat duminica un album de portrete fotografice surprinse in timpul perioadelor de lockdown anti-COVID-19 din Marea Britanie, volum care va oferi, potrivit ducesei, o marturie de durata a pandemiei, informeaza Reuters. Kate, sotia printului William, nepotul reginei Elisabeta…

- Sergiu Hossu are 39 de ani, este casatorit și are un copil de 12 ani. S-a nascut in Zalau, și locuiește in Cluj Napoca de aproape 20 de ani.A absolvit Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul UBB, specializarea Geologie, apoi un master in cadrul Facultații de Știința și Ingineria Mediului din cadrul…