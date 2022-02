Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea societații An Feed SRL aduce la cunoștința publicului interest organizarea unei dezbateri publice privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru "Hale creștere pui și fabrica de nutrețuri combinate" pe un amplasament din orașul Ungheni, Platforma Ungheni nr. 1. Potrivit…

- Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș, au desfașurat joi, 10 februarie, o activitate de prevenire a consumului de droguri adresate elevilor și cadrelor didactice de la Liceul…

- Vineri, 4 februarie 2022, la sediul ITPF Sighetu Marmației a participat in sistem videoconferința domnul chestor principal de poliție Liviu Bute, desemnat la conducerea Inspectorului General al Poliției de Frontiera Romane, la analiza activitatilor desfasurate de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" Reghin anunța angajarea fara concurs, pe perioada nedeterminata pe durata starii de alerta, pana la maximul 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, a doua posturi de ingrijitoare temporar vacante. „In vederea ocuparii fara concurs a posturilor candidații…

- Un om cu suflet mare și o putere de neimaginat. Traian Dumbravean Katai, in fiecare vineri dimineața este alaturi de copiii cu nevoi speciale la Fundația Transilvana Alpha, din municipiul Targu-Mureș. Fara nici un caștig material, doar cel al satisfacției ca aduce un zambet pe chipurile lor, Traian…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in cadrul unui serial, cine sunt campionii business-ului mureșean care au fost premiați in cadrul Galei Topul Firmelor din Județul Mureș, ediția 2021, și care sunt prezenți in catalogul omonim editat de catre Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș. La categoria…

- Conducerea societații OVM Oil SRL anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire stație distribuție carburanți – capacitate mai mica de 30 de metri cubi – branșamente la utilitați", propus a fi amplasat in localitatea Ideciu de Sus,…

- Conducerea societații Laurentiu H SRL Negrești-Oaș anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul „Exploatare balast cu realizare iaz piscicol", propus sa fie realizat in satul Chețani, comuna Chețani. Decizia autoritații de mediu, precum și informațiile…