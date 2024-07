Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs azi, in jurul amiezii, pe drumul național care leaga Cluj-Napoca de Huedin, in zona localitații Dumbrava. Un TIR a patruns pe contrasens și s-a izbit de un parapet. Cel mai probabil, accidentul s-a produs din cauza carosabilului umed. Din fericire, a fost vorba doar de pagube…

- Compania finlandeza producatoare de anvelope Nokian tocmai a produs prima anvelopa la noua sa uzina de la Oradea. Chiar daca suntem in plina vara și canicula, Nokian a decis ca prima anvelopa produsa la uzina oradeana sa fie una de iarna, botezata Snowproof 2. Uzina de la Oradea va fi una importanta…

- Citește și Accident in Gilau, Cluj- Doua mașini și un TIR, implicate/ Patru oameni au fost raniți, intre care și doi copii. Va ateriza și elicopterul SMURD- VIDEO - Stiri de Cluj (stiridecluj.ro)---------------------------------------------------Trei mașini și un TIR, avariate in urma accidentului…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.45, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1 60, in localitatea Gilau, județul Cluj, in urma caruia patru persoane au fost ranite, intre care și doi copii. Din cercetarile polițiștilor reiese ca un taximetrist din Oradea ar fi intrat pe contrasens, izbindu-se…

- Finlandezii de la Nokian Tyres au decis mutarea producției din Rusia la Oradea, acolo unde ridica o fabrica de 650 de milioane de euro. Compania cu o cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro pe an va produce primele anvelope in Oradea in a doua jumatate a anului 2024, iar producția comerciala fiind…

- Caz halucinant in Oradea! In Romania educata, trei eleve cu handicap sever ale unei scoli speciale, nu au mai fost primite la cursuri in perioada menstuatiei. Motivul deciziei este la fel de halucinant. Consilulul de administratie al scolii s-a temut ca fetele ar putea imbolnavi profesorii si restul…