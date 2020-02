Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanta imobiliara Colliers International a fost desemnata agentul exclusiv de vanzare al fostei fabrici detinute de gigantul elvetian Nestle la Timisoara. Proprietatea, care se desfasoara pe o suprafata de peste 21.000 de metri patrați, se afla in zona industriala și logistica din vestul…

- Spatiul din Piata Operei care a gazduit ani de zile libraria „Mihai Eminescu”, nefolosit de o buna bucata de vreme, va prinde din nou viata incepand din 14 februarie, cand lantul de librarii Carturesti, deschis la sfarsitul lui 2000, va inaugura aici cea de-a treia librarie din Timisoara, oferind publicului…

- Anul trecut, peste 1,100 romani au ajuns la Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, pentru tratamente și investigații, numarul acestora fiind in creștere cu 28% comparativ cu 2018. Peste jumatate dintre pacienți au fost tratați pentru diferite forme de cancer, in…

- Anul trecut, peste 1.100 de romani au ajuns la Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, pentru tratamente si investigatii, numarul acestora fiind in crestere cu 28% comparativ cu 2018. Peste jumatate dintre pacienti au fost tratati pentru diferite forme de…

- Fost sef al Biroului de promovare turistica a Romaniei de la Viena, Simion Giurca, a afirmat in cadrul primei Conferinte nationale pentru incoming, care a avut loc la Timisoara, ca nu doreste un brand pentru turistii romani si altul pentru cei straini, ci vrea tratament egal pentru toti. "Am citit foarte…

- Pe 25 februarie vom sti cine va candida din partea PNL la functia de primar al Timisoarei, respectiv la cea de presedinte al Consiliului Judetean Timis, indiferent de modul in care acesta va fi ales. Chiar daca la primarie stim (aproape) sigur cine va fi, ramane problema cu CJT, chiar daca primarii…

- Capitala se afla pe locul 13 din 14 orașe in privința transportului public, a siguranței rutiere, a calitații aerului și a mobilitații active, potrivit unui raport lansat de Greenpeace. Spațiul verde pe cap de locuitor in București este sub 10mp, in timp ce norma UE este de 26mp/capita, anunța MEDIAFAX.„Raportul…

- Dan Negru, care a copilarit in satul timisean Bobda, nu departe de Timisoara, priveste cu tristete la distrugerea mausoleului construit in anul 1860, potrivit Adevarul. ”O stiu prabusita inca din copilarie si o vad cum moare an dupa an”, a scris omul de televiziune.Mausoleul de la Bobda (aflat la 31…