- O fabrica ilegala de tigarete a fost descoperita de procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si de politisti de frontiera in judetul Neamt, scrie news.ro

- Politistii de frontiera din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalitații Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) și din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Iași au efectuat, in perioada…

- O fabrica ilegala de tigarete amenajata in cursul anului 2021, intr o hala dintr un fost complex zootehnic, a fost descoperita de politisti in localitatea Humulesti, judetul Neamt.Potrivit Politiei de Frontiera, sase din cele zece persoane suspecte vor fi conduse la audieri la sediul DIICOT Serviciul…

- ■ au fost efectuate 24 de perchezitii ■ sunt suspectate infractiuni de coruptie si fals ■ au fost gasiti 57.000 de euro si 22.000 lei ■ Politistii nemteni au efectuat, pe 22 martie, 24 de perchezitii in cadrul unui dosar vizand “vaccinari la chiuveta”. 14 persoane au fost duse la Politie pentru a fi…

- O rețea care se ocupa de contrabanda cu țigari, formata din 15 cetațeni romani și moldoveni, a fost desctructurata in Botoșani. Polițiștii au facut sambata 11 percheziții domiciliare in acest caz. Polițiștii și jandarmii au facut sambata dimineața 11 perchezitii domiciliare in mai multe locatii de pe…

- Procurorii DIICOT Constanța au descoperit un grup infracțional organizat care vindea țigari contrafacute pe care le producea intr-o fabrica aflata intr-o comuna din județul Hunedoara. Pentru paza fabricii ilegale, suspecții instalasera un sistem de supraveghere performant, cu zeci de camere video, dar…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere au desfașurat, zilele trecute, o acțiune care a vizat respectarea prevederilor legale privind oprirea, staționarea și parcarea pentru diferite categorii de vehicule rutiere in municipiul Bacau, aspecte prevazute…

- Trei oameni de afaceri, doi din judetul Botosani si unul din judetul Neamt, dar si un fost inspector al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava au fost condamnati, joi, definitiv la pedepse cu suspendare, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…