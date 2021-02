Fabrica Ford de la Craiova își suspendă activitatea începând de azi. Pentru cât timp Fabrica Ford de la Craiova iși suspenda de vineri producția pentru opt zile, ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori. In aceasta perioada, angajații vor fi platiți conform acordurilor incheiate intre companie și sindicate. Reprezentanții Ford Craiova au menționat ca in perioada in care nu se va lucra, angajații vor fi platiti conform acordurilor incheiate intre companie și sindicate și ținand cont de legislația in vigoare. Conform actualului plan efectuat, activitatea se va relua in data de 10 martie. „Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In perioada in care activitatea va fi suspendata, angajații vor fi platiți conform acordurilor incheiate intre companie și sindicate și legislației in vigoare.”Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto globala, Ford Craiova va suspenda…

- Producatorul auto din Craiova oprește temporar producția din cauza crizei de componente auto, care afecteaza mai mulți producatori. Dupa uzinele Dacia a venit randul Ford sa sisteze temporar productia. Producatorul auto din Craiova va opri productia incepand cu data de 26 februarie. Ford confirma oprirea…

