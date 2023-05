Fabrica din România care a ajuns să ambaleze zahărul în Ucraina. Care e motivul O fabrica din Romania a ajuns sa ambaleze zaharul in Ucraina. Care este motivul și cum a fost posibil acest lucru? Este vorba despre fabrica de zahar de la Ludus. In lipsa materiei prime, noii proprietari au decis sa ambaleze zahar din Ucraina pentru a avea activitate si a nu pune lacatul pe usa pana cand va fi gata noua productie. Abia din septembrie, la fabrica de la Ludus se va produce zahar romanesc, arata Antena 3 CNN. “In ultima perioada a functionat doar partea de impachetare a zaharului la Ludus, zahar venit din Ucraina, importat din Ucraina si care a fost ambalat la noi in fabrica sub… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

