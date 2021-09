Fabrica din Rădești, destinată procesării legumelor, mai are de așteaptat Lucrarile la investiția primei fabrici de preparare și uscare a legumelor din comuna Radești mai dureaza o buna bucata de timp. Dupa cum arata un panou instalat recent, in fața construcției, lucrarea care a daemarat in luna ianuarie 2020 are ca termen de finalizare luna ianuarie 2023, fapt confirmat și de primarul comunei Radești, Alin Nicula. Potrivit edilului, in niciun caz nu poate fi vorba despre deschiderea activitații de producție in acest an, chiar daca, amenajarea spatiului in care iși vor desfașura activitatea viitorii angajați este finalizat. In perioada ce urmeaza va fi instalata centrala… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

