Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate iși vor putea relua cultivarea de sfecla de zahar, inca din aceasta toamna sau din primavara anului viitor. Teodor Aflat este cel care a pus la cale preluarea de catre o asociere de 400 de fermieri și…

- Fabrica de Zahar din Ludus isi va RELUA activitatea. Ce spune Teodor Aflat, artizanul preluarii de catre o asociere de fermieri romani Fabrica de Zahar din Ludus isi va RELUA activitatea. Ce spune Teodor Aflat, artizanul preluarii de catre o asociere de fermieri romani Fabrica de Zahar din Ludus isi…

- Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate vor putea astfel sa reia culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului viitor."Datorita faptului ca am semnat contractul la de confidentialitate nu putem vorbi prea multe.…

- Daca guvernul PNL-PSD-UDMR nu vrea sa pastreze unitațile de producție din țara, se mobilizeaza romanii pentru a salva ce se mai poate. Reprezentanții unui grup de 400 de fermieri din Transilvania, organizați intr-o asociație condusa de fermierul sibian Teodor Aflat au reușit preluarea fabricii de…

- Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate iși vor putea relua culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului viitor.

- Cel mai mare cultivator de sfecla de zahar din centrul Transilvaniei, Teodor Aflat, a declarat, joi, ca Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea si ca fermierii din Mures si judetele invecinate vor putea astfel sa reia culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului…

- Sibianul Teodor Aflat se lupta petru a salva fabrica de zahar de la Luduș, a doua ca marime din Romania. Teodor este unul dintre principalii cultivatori de sfecla care furnizeaza materie prima pentru unitatea de procesare deținuta in prezent de grupul francez Tereos, potrivit agrointel.ro. De curand,…

- Fabrica de zahar de la Luduș se inchide definitiv, dupa o istorie de 62 de ani. Sute de fermieri din noua județe ale Transilvaniei reuniți in Asociația Cultivatelor de Sfecla de Zahar „Beta” solicita ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa faca ceva pentru a salva fabrica, macar in ultimul ceas. Societatea…