Fabrica de Zahăr Bod își reia producția, în 2023 Fabrica de Zahar Bod iși va relua producția de zahar din sfecla de zahar, anul viitor, fiind demarata deja procedura de negociere si achizitie de materie prima de la producatorii si asociatiile de producatori interesate, a anunțat Compania Best Achizitii, detinatoarea brand-ului “Zahar BOD”, dar si a unei parti reprezentative a unitații. Negocierile au inceput pe data de 1 noiembrie, iar vineri producatorii din zona Brașovului sunt așteptați la discuții cu reprezentanții fabricii. Fabrica de Zahar Bod se numara printre cele cateva unitați din industria zaharului din țara noastra ramase in funcțiune.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

