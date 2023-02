Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brasov a blocat reautorizarea unei fabricii de var care functiona pe strada Carierei din municipiu, agentul economic nemaiprimind autorizatie de mediu, document care trebuia reinnoit luna aceasta, dupa autoritatile locale s-au adresat celor de mediu in acest sens. Conform unui comunicat…

- Contractul are data 15 februarie 2023, valoarea de 4.295.520,69 lei, iar ofertant castigator este Office Trading SRL. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anuntul simplificat, contractul "Executie lucrari pentru realizarea proiectului…

- Peste 200 de pagube provocate de animalele salbatice protejate, in special de ursi, au fost inregistrate anul trecut in judetul Covasna. O intalnire organizata de Agentia de Protectie a Mediului a avut loc astazi la sediul Prefecturii. Aproape 2.000 de ursi traiesc in județul Covasna, potrivit estimarilor…

- Fostul șef al Agenției de Securitate a Armatei Serbiei, Momir Stojanovic, a apreciat ca Serbia va suferi consecințe grave in urma deciziei SUA de a nu mai colabora cu Agenția de Securitate și Informații a Serbiei (BIA) pentru ca astfel Serbia nu va mai avea acces la informații importante. Fii…

- Veste șoc la inceput de an nou! Lactate Natura Targoviște, compania producatoare de lactate și branzeturi din Targoviște, cea mai mare fabrica de acest fel din Dambovița, se pregatește sa iși suspende activitatea pentru trei ani. Informația apare pe site-ul profit.ro și arata ca producatorul ”controlat…

- Proiectul de construire a unui nou pod pe drumul judetean DJ107, km 4+585, localitatea Teleac a primit unda verde de la APM Proiectul de construire a unui nou pod pe drumul judetean DJ107, km 4+585, localitatea Teleac a primit unda verde de la APM Agenția de Protecție a Mediului și-a dat acordul pentru…

- Uzina Metalurgica de la Ribnița vrea autorizație de mediu pentru cinci ani. Documentele au fost depuse acum trei luni, a declarat pentru bani.md ministrul Mediului, Rodica Iordanov. „Este vorba de autorizația de emisii in aer și cea de gestionare a deșeurilor de metale. Or, Agenția de Mediu și Inspecția…

- Societatea Electrocentrale Constanta S.A., cu sediul social in judetul Constanta, Municipiul Constanta, B dul Aurel Vlaicu nr. 123, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea de: furnizarea de abur conform cod CAEN 3530 rev.2 , productia si distributia…