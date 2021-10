Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe animale au ars de vii in urma unui incendiu care a mistuit un grajd in localitatea Horodnic de Sus. S-a intamplat la primele ore ale dimineții de vineri, 22 octombrie, iar in incendiu au ars doi porci, un vițel și un cal. Flacarile au mai distrus 30 de baloți de paie, zece metri de gard ...

- ''Elanul generozitatii'' pentru finantarea lucrarilor la Catedrala Notre-Dame din Paris ''nu scade'', cu aproximativ 840 de milioane de euro colectati, a anuntat miercuri presedintele institutiei publice responsabile cu reconstructia catedralei franceze, distrusa partial de un incendiu in aprilie…

- Elevii din 17 comune botosanene se pot lauda ca invata la standarde europene, in conditii mai bune decat la multe unitati de la oras. Scolile functioneaza in cladiri modernizate, cu circuite sanitare si toate utilitatile, si sunt dotate cu echipamente hi-tech. In plus, scolarii au transport pana la…

- O casa din comuna argeseana Harsesti a fost distrusa, marti, de un incendiu provocat intentionat, un suspect in varsta de 57 de ani fiind audiat de politisti, potrivit Agerpres. "Flacarile s-au manifestat violent la casa tip parter de aproximativ 70 de metri patrati. In interior se aflau patru…

- O cladire de locuinte cu 20 de etaje a fost devastata duminica de un incendiu urias la Milano (nordul Italiei), au anuntat serviciile de salvare fara a raporta victime, noteaza AFP și Agerpres. Turnul rezidential situat la periferia sudica a capitalei lombarde a luat foc la etajele superioare în…

- Un apel primit seara trecuta, in jurul orei 21.30, la numarul unic de urgenta 112, anunta izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din comuna Spulber. In cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat 5 echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Vidra, cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- A fost panica in satul Repedea, din judetul Maramures. O gospodarie a fost cuprinsa de flacari in miez de noapte. Zeci de oameni au iesit din case, speriati ca vantul ar putea duce focul si in curtile lor. Flacarile puternice au ars din temelii o bucatarie de vara, un sopron si un grajd. Localnicii…

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din o alta suburbie. Autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val…