”Fabrica de permise” din Suceava. 34 de angajaţi MAI, instructori şi intermediari ai şcolilor de şoferi, trimişi în judecată DNA a anunțat, miercuri, ca a dispus trimiterea in judecata a 34 de inculpati – angajati ai MAI, instructori si intermediari ai scolilor de soferi din Suceava. Acestia ar fi ajutat peste 230 de candidati sa fraudeze proba teoretica a examenului de obținere a permisului de conducere, in cursul anului 2020. Potrivit DNA, acest dosar, […] The post ”Fabrica de permise” din Suceava. 34 de angajati MAI, instructori si intermediari ai scolilor de soferi, trimisi in judecata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

