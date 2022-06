Fabrica de mobilă Lemet a investit 7 milioane euro în noi capacități de producție, în prima jumătate a anului Producatorul de mobila Lemet a finalizat in prima parte din 2022 investitii de peste 7 milioane de euro in constructia de noi facilitati de productie si in dezvoltarea retelei de magazine de mobila LEMS. Fabrica de mobila Lemet din Prahova are acum o centrala electrica functionala de panouri fotovoltaice de 6.500 de mp, dar si o noua hala de productie de peste 8.500 mp. Centrala de panouri fotovoltaice are o productie medie anuala de energie electrica de 1.000 MWh/an. Astfel, Lemet isi asigura o mare parte din energia electrica consumata in activitatea de productie, iar emisiile de CO2 au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Knauf va deschide doua noi fabrici in Romania. Angajarile vor curge pe banda, intrucat nemții vor investi 200 de milioane de euro. Cele doua fabrici care vor produce gips carton, profiluri metalice și materiale de izolații, vor genera nu mai puțin de 200 de noi locuri de munca. Apar…

- ”Grupul TeraPlast a primit acordul de finantare prin schema ajutorului de stat pentru o investitie de 11,2 milioane de euro intr-o unitate de productie de folii stretch. Constructia noii fabrici va incepe in acest an in parcul industrial din Saratel. Facilitatea va avea doua linii de productie pentru…

- Producatorul de electrocasnice De’Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Softuri de milioane de lei, achitate dar neprimite și nefolosite vreodata sau mașini disparute in mod misterios sunt doar cateva dintre neregulile ce reies din dosarul de insolvența al City Insurance. Pana de curand cea mai mare firma de asigurare din Romania, compania se confrunta in prezent cu solicitarea…

- Intr-o perioada in care toți specialiștii in politici energetice susțin ca pentru a diminua efectele crizei este necesar ca statul sa construiasca noi capacitați de producție a energiei electrice, iar perspectivele sunt destul de sumbre, pentru ca noile capacitați de producție ar putea apare abia peste…

- Compania suedeza Husqvarna este cel mai mare producator mondial de unelte electrice de gradinarit. La finalul anului trecut compania a declarat ca preconizeaza o creștere anuala organica a vanzarilor de 5% pentru 2022. In același timp a anunțat și o marja operaționala de 13%, dar nu a oferit un termen.…

- Peste 76% din decesele COVID inregistrate in saptamana 21 – 27 martie in Romania au fost la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Conform INSP, in saptamana 21 – 27 martie 2022, 56% din cazuri inregistrate au fost in Bucuresti, Cluj,…

- Producatorul de bere olandez a anuntat luni, 28 martie, ca și-a revizuit strategia dupa invazia rusa in Ucraina și a stabilit ca „activitatea afacerii Heineken in Rusia nu mai este durabila si nici viabila”. „In urma revizuirii strategice anuntate anterior a operatiunilor noastre, am ajuns la concluzia…