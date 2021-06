”Fabrica” de măgăruși de pe E85 (foto) Cine se afla in trecere pe drumul european E85 din județul Suceava pe raza localitații Romanești, comuna Granicești, undeva la intersecția cu drumul județean spre Radauți, nu poate sa nu remarce o casuța draguța in jurul careia roiesc foarte mulți magaruși. Cred ca sunt peste 50. Mulți opresc mașinile pentru a face fotografii cu dragalașele […] The post ”Fabrica” de magaruși de pe E85 (foto) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 iunie, un barbat de 45 ani din mun. Radauți a condus autoturismul pe DN2, dinspre loc. Danila catre Romanești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un capat de pod și s-a rasturnat intr-un șanț de preluare a apei pluviale. In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala…

- Un barbat de 34 de ani din mun. Suceava a condus microbuzul pe strada Bogdan Voda, din mun. Radauți. La un moment dat șoferul a oprit microbuzul pe partea dreapta, pentru a permite coborarea unui minor de 11 ani, din com. Horodnic de Sus. Minorul a coborat din microbuz și s-a angajat in traversarea…

- Doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un autocamion, la ieșirea din Radauți catre Milișauți. Ciocnirea a avut loc astazi dimineața, iar in total au fost implicate trei persoane, toate conștiente. La fața locului au ajuns pompierii militari cu o autospeciala…

- Inchiderea oborului din Radauți a dus la aglomerarea la maximum a celorlalte piețe și oboare din județ precum cele din Marginea, Vicovu de Sus sau Verești, comercianții cautand noi locații pentru a-și vinde marfa. Cel mai aglomerat targ a devenit cel din Verești care se ține in fiecare duminica dimineața.…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de la 1,54 la 1,45, la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența s-a majorat de la 3,47 la 3,77, la Falticeni este de 0,84, la Radauți de 0,74, iar la Cimpulung de 0,52. Alaturi de Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 […]…

- Comuna Coșna mai ramane 14 zile in scenariul roșu incepind din 8 aprilie dupa ce rata de infectare cu coronavirus se menține peste 3 cazuri la mia de locuitori fiind de 3,41. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara de astazi desfașurata in sistem…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, la ora 9.00, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 21148 de persoane declarate vindecate. De asemenea, total persoane vaccinate in județ este de 50.593, din care 30543 persoane cu…

- Runda a XIII-a nu a fost una cu ghinion pentru Foresta Suceava, la fel cum a fost cea precedenta in care a pierdut doua puncte in prelungiri la Radauți. De data aceasta, echipa pregatita de Ivan Gvozdenovic a avut șansa și a caștigat disputa cu Șomuz Falticeni. Gazdele au alergat mult, dar au caștigat…