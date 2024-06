Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a-și ințelege copii mai bine, parinții din Coreea de Sud recurg la metode neobișnuite. Printre acestea se numara și statul in celula timp de trei zile. Singurul lucru care leaga fiecare camera de la „Fabrica de fericire” de lumea exterioara este o gaura in usa prin care se aduce mancare.…

- Tot mai multi parinti din Coreea de Sud se inchid in celule la „Fabrica de fericire”, in incercarea de a-și intelege mai bine copiii singuratici si izolati, relateaza BBC. Singurul lucru care leaga fiecare camera minuscula de la Fabrica de Fericire de lumea exterioara este o gaura de alimentare in usa.…

- Politia de Frontiera a facut, duminica, 16 iunie 2024, un anunț important pentru romanii care vor sa iasa cu un copil din țara, avand in vedere ca este vacanta de vara si in aceasta perioada tot mai multi parinti calatoresc impreuna cu copiii in afara Romaniei. Ce acte nu trebuie sa-ți lipseasca? Ce…

- Sute de copii, parinți, profesori au participat sambata, 1 Iunie, de Ziua Internaționala a Copilului, la acțiunile organizate la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava", in cadrul proiectului „Copiii și inima Bisericii", ediția a II-a.Dupa ce la primele ...

- Incepe „competiția” intre parinți! Calendar inscrieri la creșa și gradinița: Noutate importanta in acest an Incep inscrierile la creșa și gradinița, dar anul acesta, procedura vine cu o noutate foarte importanta. Copiii de 4 si 5 ani vor avea prioritate la inscrierea la gradinițele de stat. Asta pentru…

- Curtea de Apel Oradea a pronunțat joi hotararea definitiva in cazul unui cuplu din Bihor acuzat ca și-a retras copiii din sistemul de invațamant de stat pentru a-i educa acasa. Hotararea menține sentința inițiala a Judecatoriei Aleșd, condamnandu-i pe cei doi parinți la patru luni de inchisoare, cu…

- Prezent pe litoral pentru un concert, dar și pentru a-și insoți copiii adolescenți, care și-au dorit sa-și petreaca mini-vacanța pe litoral, Mihai Margineanu s-a declarat șocat de ce a vazut in Vama Veche

- Spitalul construit din donații de asociația „Daruiește Viața” a inceput sa funcționeze, marți. Copiii din secțiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie și ATI au fost mutați cladirea veche a spitalului „Marie Curie”. „Spitalul construit la „Marie Curie” cu sprijinul a peste 350.000 de donatori și…