- Anchetatorii au anuntat marti ca au documentat, pe parcursul mai multor luni, activitatea ilegala a unei grupari specializate in producerea elicopterelor. Aparatele de zbor, care la exterior sunt identice modelului de elicoptere "Ka 26", erau produse in conditii clandestine si ar fi urmat sa fie exportate…

