Fabrica de drojdie de la Pascani a livrat 2 milioane de pachete intr-o singura saptamana Comenzile de drojdie pentru consum casnic de pe piata romaneasa au inregistrat cifre record de la inceputul lunii martie si pana in prezent, in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID 19) si in Romania.



Producatorul de drojdie proaspata si uscata Pakmaya a livrat catre magazinele din toata tara 1 milion de pachete de drojdie (uscata si proaspata) in saptamana 9-15 martie, iar pentru saptamana 16-22 martie comenzile s-au dublat.



In mod normal, fabrica de drojdie Pakmaya, singura din Romania care produce drojdie proaspata, livreaza saptamanal la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto din Craiova a decis oprirea temporara a activitații fabricii . Cei peste 6.000 de angajați vor fi trimiși acasa de joi, 19 martie, și pana pe 5 aprilie. Prima zi de lucru va fi luni, 6 aprilie, daca situația nu se schimba pana atunci. Sindicaliștii de la Ford au fost anunțați, in cursul…

- Masurile extreme aplicate de guvernele din intreaga lume pentru reducerea ritmului de raspandire a noului coronavirus ar putea duce la disparitia a peste 50 de milioane de locuri de munca din industria turistica, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…

- Intesa Sanpaolo SpA este pregatita sa doneze Italiei pana la 100 de milioane de euro pentru a rezolva dificultatile provocate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si sa acorde credite de pana la cinci miliarde de euro companiilor afectate de epidemie,...

- Autoritatile italiene au trimis Ministerului Sanatații un set de masuri pentru evitarea raspandirii coronavirusului, care conține, printre altele, recomandarea ca oamenii sa se salute fara sa se sarute sau fara sa iși dea mana, scrie „La Stampa”, conform Mediafax.Masurile ar urma sa fie adoptate…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Romania are Guvern, chiar daca sunt premier interimar, echipa guvernamentala iși face datoria cu profesionalism. In ce privește componența delegației care va reprezenta PNL la consultarile cu președintele, echipa va fi formata din mine, Rareș…

- Apariția virusului in Italia, cu peste 150 de cazuri confirmate, inseamna ca in curand vom avea imbolnaviri și in Romania, din cauza relației stranse dintre cele doua zone. Pe parcursul weekendului, in Italia au fost impuse masuri urgente stricte, cum ar fi interzicerea evenimentelor publice in 10 orașe,…

- Sociologul Vasile Ghețau, coordonatorul Centrului deCercetari Demografice din cadrul Academiei Romane, a vorbit in emisiunea AdrianaNedelea LA FIX despre scaderea demografica din țara noastra și spune ca situațiaeste extrem de ingrijoratoare. ”Populația Romaniei este in scadere din 1990. Pana lainceputul…