Fabrica de ciocolată Kandia din Capitală, închisă după ce 20 de angajaţi au fost depistaţi cu coronavirus Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala, inchisa dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania. "Am luat extrem de rapid toate măsurile necesare, astfel încât angajaţii depistaţi pozitiv să fie izolaţi la domiciliu, conform protocolului medical actual. În plus, am luat legătura cu autorităţile şi am anunţat această situaţie, astfel încât toţi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania. The post Fabrica de ciocolata Kandia, inchisa. Angajați depistați cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Producatorul de ciocolata Kandia a luat decizia inchiderii temporare a fabricii pe care o deține in Capitala, dupa ce mai mulți angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Toți angajații vor fi testați.

- "Am luat extrem de rapid toate masurile necesare, astfel incat angajatii depistati pozitiv sa fie izolati la domiciliu, conform protocolului medical actual. In plus, am luat legatura cu autoritatile si am anuntat aceasta situatie, astfel incat toti contactii directi ai angajatilor depistati pozitiv…

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania."Am luat extrem de rapid toate masurile necesare, astfel incat angajatii depistati pozitiv sa fie izolati la domiciliu, conform protocolului…

- Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolata Kandia din Capitala. Surse din cadrul Ministerului Sanatatii au precizat ca 20 de angajati ai fabricii au fost depistati cu COVID-19. Saptamana trecuta, compania Kandia a decis sa fie testati toti angajatii, dupa ce pe 10 iunie…

- Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolata Kandia din Capitala. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Sanatatii, 20 de angajati ai fabricii au fost depistatati cu Covid-19. Saptamana trecuta, compania a decis sa fie testati toti angajatii, dupa ce pe data de 10 iunie, o angajata…

- 20 de angajati ai fabricii de ciocolata Kandia au fost depistati cu coronavirus. O angajata a fost testata pozitiv cu Covid-19 miercurea trecuta. Intreaga sectie a fost inchisa. Un nou focar de coronavirus...

- Un numar de 20 de angajati de la fabrica de ciocolata Kandia din Bucuresti au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Mediafax. Angajatii infectati vor intra in carantina, iar sectia unde lucrau va fi inchisa.Fabrica de ciocolata Kandia Bucuresti a decis sa testeze toti angajatii, dupa ce miercurea…