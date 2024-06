Fabrica de ciment din Medgidia amendata de Garda de Mediu, in urma incendiului de la inceputul lunii. Vezi

Un operator economic din Medgidia a fost amendat, ca urmare a incendiului care a avut loc pe data de 03 iunie 2024, au transmis reprezentantii Garzii de Mediu Constanta.Potrivit comunicatului emis de Garda de Mediu Constanta, ca urmare a incendiului produs in data de 03.06.2024 in incinta fabricii de ciment din Medgidia si a verificarilor realizate de Garda de Mediu Constanta, s au aplicat doua amenzi in valoare totala de 165.000 lei, in baza Legii 278 2013 privind emisiile industriale si a Legi ...