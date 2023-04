Stiri pe aceeasi tema

- PAȘTE 2023: Programul de circulație al autobuzelor STP in Zona Metropolitana Alba Iulia, in perioada Sarbatorilor Pascale Autobuzele vor circula in Alba Iulia, in perioada sarbatorilor Pascale,dupa programul de sambata și duminica. Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul…

- In perioada urmatoare, Dacia iși va intrerupe activitatea la Mioveni, insa reprezentanții uzinei au anunțat ca angajații vor primi salarii compensatorii, prime de Paste si tichete de masa. Incepand de maine, 13 aprilie 2023, Dacia opreste productia la Mioveni , iar intreruperea activitații va dura cinci…

- Societatea Naționala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori a anunțat luni ca suplimenteaza vagoanele trenurilor in perioada de Paști. ”CFR Calatori informeaza ca in perioada Sarbatorilor de Paște sunt așteptate varfuri de trafic și va opera cu intreaga capacitate tehnic disponibila de transport,…

- Pentru ca este de așteptat ca pe caile ferate sa fie aglomerat, CFR Calatori va suplimenta operativ, in perioada Sarbatorilor de Paști, trenurile spre cele mai solicitate destinatii. Citește și: Pitești. Programul Salubritații in perioada sarbatorilor pascale “CFR Calatori informeaza ca in perioada…

- Ca urmare a crizei de semiconductori, Uzina Dacia se confrunta din nou cu probleme. Astfel, angajații au fost trimiși acasa pentru aproape o saptamana, interval care cuprinde și zilele libere de Paște. Astfel, potrivit Profit.ro, angajații Dacia au fost trimiși acasa cu 85% din salariu și tichete de…

- LIDL da lovitura printre romani inainte de Paste 2023. Reprezentanții magazinelor lanțului german de retail au pregatit oferte splendide pentru clienți in ultimul weekend dinainte de sarbatorile pascale. Prețurile sunt mai ieftine decat al altor comercianți de pe piața. Poți sa iei de aici tot ce ai…

- Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, a declarat nutritionistul Adina Rusu. Potrivit acesteia, un meniu savuros, care impleteste aromele traditionale, nu trebuie, obligatoriu, sa ne puna la grea…

- Angajații de la stat sunt mai speciali decat restul, iar mai speciali ca ei sunt șefii lor. Care, in unele cazuri, destule, sunt platiți cu un purcoi de bani, fara ca macar sa dea pe la munca. O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic.…