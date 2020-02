Fabrica Airbus din China, inchisa cel putin pana pe 10 februarie Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE.



Intr-un comunicat, Airbus a subliniat ca evalueaza continuu situatia si impactul asupra productiei si furnizarii si a mentionat ca incearca sa o combata cu planuri alternative, daca va fi necesar.



