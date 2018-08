Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, numarul 4 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii in valoare de 715.455 dolari, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe bosniacul Damir Dzumhur, vineri, in penultimul act al competitiei. …

- La 38 de ani, Raluca Ciulei, o romanca din Fagaras, are un CV impresionant: a fost campioana nationala la tenis de masa a studiat si practicat sportul de performanta in Germania, SUA si Elvetia. Tot acolo s-a specializat in matematica si informatica. Luni, fosta sportiva a pornit intr-o calatorie de…

- Marți, 24 iulie 2018, s-au desfașurat ultimele finale ale Campionatelor Europene de Tenis de Masa STAG 2018, Juniori. Din cele 8 finale jucate astazi, echipa României a fost prezenta în 3 dintre ele.Elena Zaharia a devenit campioana europeana în proba de simplu la fete…

- Mihaela Buzarnescu poarta lentile de contact. Jucatoarea de tenis a avut probleme la ochi in meciul cu chinezoaica Yafan Wang, disputat vineri in sferturile de finala ale turneului BRD Bucharest Open, dar a apelat la medic și a caștigat 7-6 (4), 6-3. Mihaela Buzarnescu a mentionat ca la scorul de 3-2…

- Aflata actualmente in Romania, unde s a intors dupa triumful de la Roland Garros, Simona Halep petrece mult timp in aceasta perioada alaturi de membrii familiei. Nepotica Tania fetita fratelui campioanei, Nicolae este febletea Simonei, care o alinta pe retelele de socializare "baby Tldquo;. Sportiva…

- Campioana de la Roland Garros s a intors luni acasa.Simona Halep a ajuns pe Aeroportul din Otopeni cu o cursa programata sa aterizeze la ora 16 si 15 minute.Constanteanca va fi intampinata de ministrul sportului, Ioana Bran, si de presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac.Luni seara, la…

- Povestea fantastica a Mihaelei Buzarnescu se oprește in optimi la Roland Garros. Buzarnescu a pierdut fara drept de apel meciul impotriva Madison Keys (23 de ani, 13 WTA).Keys s-a impus cu scorul de scorul de 6-1, 6-4 și merge in sferturile de finala de la Roland Garros. Este pentru…

- Vineri, 11 mai, se implinesc 13 ani de cand FC Farul a disputat finala Cupei Romaniei, contra lui Dinamo. Meciul a fost gazduit de stadionul "Cotrocenildquo; din Bucuresti si le a revenit "cainilor rosiildquo; cu 1 0 Grigorie 6 . Partida a inceput la ora 20.15 si a fost arbitrat de o brigada din Franta,…