- Faber este o veche cladire industriala a orașului care in ultimele luni se transforma in noul centru cultural independent al orașului. Misiunea centrului este de a aduna oamenii creativi din oraș, prin diverse inițiative și platforme de sprijinire a acestora. Incepand din aceasta saptamana, Faber propune…

- Peste trei ani, locuitorii orașului Sarmașu din județul Mureș, vor avea inca 2 kilometri de strazi reabilitate și un centru cultural modern, realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio. Imbunatațirea calitații vieții populației din orașul Sarmașu, prin asigurarea unui centru cultural adecvat…

- Facebook anunta lansarea noului Messenger Rooms. Aplicatia va concura Zoom, cunoscuta platforma bazata pe cloud ce poate fi folosita pentru conferinte video, audio, webinarii, inregistrari si chat live. Reteaua sociala lanseaza noul serviciu incepand chiar de vineri, 24 aprilie. Potrivit reprezentantilor…

- Cinemateca Franceza propune in fiecare seara pe noua platforma numita Henri mai multe filme din colectia sa, zeci de capodopere semnate de maestri ai cinematografiei, anunța news.ro.Aceste filme fac parte dintre cele pe care "Cinemateca le-a restaurat in cursul ultimilor 20 de ani". In…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma…

- Guvernul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), anunta lansarea platformei digitale https://aici.gov.ro/home, conceputa ca un drept intermediar pentru inregistrarea documentelor adresate institutiilor publice care nu au un sistem propriu de registratura online. Potrivit…

- In județul Timiș, piețele agroalimentare se muta online În aceasta perioada, când mulți dintre micii producatori au dificultați sa-și vânda marfa, soluțiile vin cu ajutorul internetului. De exemplu, în județul Timiș a fost înființata prima piața online.…

- Google lanseaza o platforma dedicata invatarii la distanta, un hub de informatii si uneltemenite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta se gaseste la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ si ofera resurse in limba romana necesare profesorilor…