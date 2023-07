„Fă-ţi singur un cadou…” – campanie pentru abonamente la fotbal Entuziasmul generat de promovarea echipei de fotbal CSM Ceahlaul in Liga a II-a nu se regaseste inca in cumpararea de abonamente pentru noul sezon competitional, ca semn al pasiunii si solidaritatii. Vanzarea abonamentelor, atat fizic, cat si on-line, a inceput dupa cum se stie pe 17 iulie. Una dintre explicatiile naturale ale lentorii nu tine de canicula sau resurse financiare proprii, ci pur si simplu de sezonul de vacante. Nu neaparat din acest motiv, clubul de fotbal lanseaza o campanie cu adevarat calduroasa: „Fa-ti singur un cadou frumos, cumpara un abonament la fotbal!”. Tinem aproape!… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

