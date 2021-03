Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna trei copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Pe 9 februarie, de Sfantul Valentin, afaceristul i-a facut o surpriza soției lui, iar aceasta a publicat imediat imagine ape contul de socializare,…

- Pompierii militari au intervenit, azi-noapte, in jurul orei 03.05 la un incendiu care a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, cu degajari de fum pe hol. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere și echipajul de terapie intensiva cu medic. Au fost evacuati 18 pacienti…

- La data de 22 decembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui barbat de 35 de ani, din municipiul Botoșani cercetat sub aspectul comiterii a patru infracțiuni de inșelaciune.

- Trei cadavre, dintre care doua carbonizate, au fost gasite in gospodaria unui barbat de 43 de ani din localitatea Unguri, raionul Ocnita. Potrivit Politiei, apelul la 112 a fost facut noaptea trecuta. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au gasit in curtea casei cadavrul unui barbat cu semne de moarte…

- Un caz straniu s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute in Costuleni. Un barbat, Gabriel Luca, a fost dat disparut in luna octombrie. La sfarsitul lui noiembrie, Politia a descoperit un cadavru in Jijia si a chemat familia care-l daduse disparut pe Luca sa-l identifice. Ei au spus ca corpul este…

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat in picior de polițiști, dupa o urmarire in trafic. Incidentul a avut loc in județul Prahova, iar șoferul a refuzat sa opreasca la semnalele agenților.

- Un eveniment rutier produs joi dupa-amiaza la trecerea de pietoni de langa Policlinica Nicolae Titulescu s-a soldat cu ranirea unui pieton de 70 de ani. Acesta traversa strada regulamentar cand a fost accidentat de un sofer de 77 de ani.

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 12:30, ca o persoana s-a inecat, in localitate Țaga. Din primele informații, o persoana s-a inecat intr-un lac din Țaga. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…