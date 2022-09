Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan le recomanda tinerilor liberali sa asculte cu circumspecție „retorica de la Bruxelles” in ceea ce priveste problemele cu care se confrunta Europa in contextul crizei energetice. „Nu neaparat toate scenele apocaliptice si toata retorica dezastrului este cea care caracterizeaza…

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…

- Analistul Stelian Tanase a declarat, duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV ca afirmațiile facute de premierul ungar Viktor Orban la Tușnad sunt „naziste”, iar liderii noștri politici sunt lași pentru ca nu au avut o reacție decat dupa cea de la Bruxelles. In privința UDMR, Tanase crede…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- Uniunea Europeana va construi un buncar sigur la Bruxelles, loc in care liderii sa poata negocia fara grija ca spionii rusi sau ai altor natiuni ar putea auzi ce se discuta acolo. Buncarul va costa opt milioane de euro, se arata intr-un raport UE in care este descris proiectul, potrivit EUobserver.…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, interzicerea vanzarii aromelor pentru țigarile electronice in toate țarile membre al UE, relateaza Le Figaro. Prin aceasta masura, Bruxelles-ul iși propune sa faca vapatul „cat mai puțin atractiv”, astfel incat aceasta practica, tot mai populara in randul tinerilor,…

- Europarlamentarul roman Maria Grapini a povestit, pe contul sau de Facebook, cum a lasat-o avionul cu care mergea la Bruxelles in camp și cat a durat sa ajunga cu bine. In plus, politicianul era și cu o delegație de 40 de romani, carora voia sa le arate Parlamentul European. Maria Grapini spune ca in…