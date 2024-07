Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) a reusit cel mai bun timp in a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Marii Britanii, a 12-a din cele 24 de etape ale sezonului de Formula 1, dupa ce dominase si prima sesiune, vineri pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), transmite…

- Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, desfasurat duminica la Spielberg, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a britanicului George Russell (Mercedes). Acesta a profitat de un incident intre compatriotul sau Lando Norris (McLaren) si olandezul Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei…

- Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a avut cel mai bun timp vineri, in prima sesiune de antrenamente libere inainte de Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, pe circuitul Montmelo (Barcelona), potrivit Agerpres.

- George Russell va pleca din pole-position in Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Pilotul celor de la Mercedes va fi urmat de Max Verstappen (RedBull) și cei doi piloți de la McLaren: Lando Norris și Oscar Piastri.

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Principatului Monaco, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, devansandu-l pe liderul Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red Bull),…

- Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial, a fost vineri cel mai rapid pilot, in prima sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu al Principatului Monaco. El la depașit pe Oscar Piastri de la McLaren, care s-a interpus intre monoposturile Mercedes, care au avut o evoluție surprinzatoare.

- Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) a dominat cea de-a treia ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al regiuni Emilia Romagna, desfasurata sambata pe circuitul de la Imola (Italia), pe care si-a pierdut viata in urma cu 30 de ani triplul

- Max Verstappen (Red Bull) a demonstrat din nou ca nu are rival in Formula 1 și s-a impus fara emoții in Marele Premiu al Chinei. Campionul mondial a fost urmat de Lando Norris (McLaren), iar podiumul a fost completat de Sergio Perez (Red Bull).