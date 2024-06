F1 / Supremaţia lui Verstappen! Succes meritat şi la MP al Canadei Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Canadei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, la capatul unei curse foarte animate, desfasurata duminica pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal. Verstappen, care a luat startul de pe pozitia a doua a grilei, i-a devansat devansat pe britanicii Lando Norris (McLaren), George Russell. Olandezul, campionul mondial din ultimele trei sezoane, a obtinut cu aceasta ocazie a 60-a victorie in Formula 1 si a sasea in cele noua curse desfasurate de la debutul acestui an. In spatele lui Verstappen, monoposturile McLaren… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

