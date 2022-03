F1: Mick Schumacher a explicat de ce s-a retras de la MP al Arabiei Saudite

Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc duminica la Jeddah, el fiind urmat pe podium de monegascul Charles Leclerc si spaniolul Carlos Sainz Jr, ambii de la Ferrari, potrivit Agerpres.ro.…

- Plecat de pe a patra poziție a grilei de start, Max Verstappen a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Jeddah. Campionul mondial en-titre s-a impus in fața monegascului Charles Leclerc (Ferrari), iar podiumul a fost completat…

- Germanul Mick Schumacher (Haas), forfait duminica pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite de Formula 1, „ar fi pregatit desigur sa concureze”, iar retragerea sa nu se datoreaza starii de sanatate, a asigurat pilotul a doua zi dupa ce a suferit un accident in calificari, transmite AFP. Monopostul sau,…

- A scapat nevatamat dintr-un accident infricoșator, dar a fost nevoit sa se retraga de la Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite: Mick Schumacher a oferit duminica mai multe informații in legatura cu evenimentele petrecute la Jeddah și a afirmat ca echipa Haas a preferat sa nu-i reconstruiasca…

- Sergio Perez (32 de ani), pilotul mexican de la Red Bull, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Arabiei Saudite. Lewis Hamilton (37 de ani) nu a trecut de Q1. Pilotul mexican a obținut primul sau pole-position in Formula 1, dupa un tur fabulos pe circuitul de la Jeddah. Deși parea ca lupta…

- Un incident grav a avut loc sambata pe circuitul de la Jeddah: monopostul lui Mick Schumacher s-a lovit de un parapet in virajul 12 și cursa a fost oprita cu steagul rosu. Totul s-a intamplat in timpul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite.

- Formula 1 a anunțat vineri ca Marele Premiu al Arabiei Saudite va avea loc conform programului normal, dupa ce la Jeddah a avut loc un atac terorist cu racheta care a provocat un incendiu imens la doar cațiva kilometri distanța de circuit, relateaza bbc.com.

- Pilotul german Sebastian Vettel ar putea rata si a doua cursa a noului sezon de Formula 1, daca nu va furniza in timp util un test negativ la Covid-19, a anuntat joi echipa lui Aston Martin. Aston Martin, motorizata de Mercedes, a postat un tweet in care precizeaza ca Vettel nu are inca un test negativ…