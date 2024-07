Stiri pe aceeasi tema

- Haas a anunțat astazi ca 2024 este ultimul an la echipa pentru danezul Kevin Magnussen (31 de ani). Cel mai probabil, acesta va fi inlocuit incepand cu 2025 de francezul Esteban Ocon (27). La inceputul lunii iulie, Haas, locul 7 la constructori in acest sezon de Formula 1, a anunțat ca locul lui Nico…

- Esteban Ocon s-a alaturat francezilor de la Alpine in 2020. Un an mai tarziu, pilotul din Hexagon a semnat prima sa victorie intr-un Mare Premiu de Formula 1, dar și primul pentru Alpine, in Ungaria. Mai mult, in 2020 și in 2023 a urcat pe podium la Sakhir, respectiv la Monaco. In 2022 a avut cel mai…

- Antrenorul Dan Petrescu (56 de ani) a susținut conferința de presa premergatoare partidei CFR Cluj - Farul, din runda cu numarul #10 a play-out-ului din Superliga. CFR - Farulse joaca sambata, 18 mai, de la 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1.…

- Internationalul spaniol Jesus Navas, capitanul echipei Sevilla FC, se va desparti de clubul andaluz la finalul acestui sezon, cand ii expira contractul, a anuntat joi gruparea din campionatul de fotbal al Spaniei.

- Petrolul s-a salvat de la retrogradare și va continua in Superliga din sezonul viitor dupa succesul, 2-1, obținut pe teren propriu, in fața Oțelului Galați, iar ploieștenii știu deja primul jucator pe care nu se mai bazeaza la anul. Punctele cucerite impotriva trupei antrenate de Dorinel Munteanu au…

- Programul complet al Marelui Premiu de la Miami, al saselea Grand Prix al sezonului 2024 din Formula 1. La doua saptamani dupa intrecerile din China, vom avea parte pentru al doilea weekend la rand de un Mare Premiu cu sprint. Calificarile, cursa de sprint si cursa de duminica sunt in direct pe Antena…

- Dupa o pauza de 3 ani, Nico Hulkenberg a revenit in 2023, in Formula 1, ca pilot al americanilor de la Haas. Povestea dintre pilotul german și echipa lui Gene Haas a ajuns, insa, la final. Americanii au confirmat ca drumurile lor se despart la finalul actualului sezon din Formula 1. Inca nu se știe…

- Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Chinei, disputata sambata dimineata. Verstappen i-a invins pe Lewis Hamilton (Mercedes) si Sergio Perez (Red Bull). Au urmat cele doua Ferrari, cu monegascul Charles Leclerc in fata spaniolului Carlos…