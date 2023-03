Stiri pe aceeasi tema

- Abilitațile stelare de pilotaj nu sunt singurele care par sa fie prezente in familia Verstappen, dupa ce fostul star de Formula 1 Jos a dat dovada de lipsa de etica in echipa dupa ce fiul sau, Max, a terminat pe locul doi duminica.Verstappen Jr., campionul mondial in exercițiu, a revenit de pe locul…

- Formula 1 trebuie sa dea dovada de bun-simt in aplicarea sanctiunilor acolo unde vizibilitatea este i problema reala pentru piloti, a opinat George Russell (Mercedes), care a fost promovat pe locul trei si a revenit apoi pe patru in Marele Premiu al Arabiei Saudite de duminica, transmite Reuters, potrivit…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin) a fost reclasat pe locul trei in Marele Premiu al Arabiei Saudite si a obtinut al 100-lea sau podium din Formula 1, dupa ce a scapat de o a doua penalizare de zece secunde la finalul cursei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Dublul campion mondial…

- Marele Premiu al Arabiei Saudite are loc in aceasta seara, de la ora 19:00. Grand-prix-ul saudit incepe la ora 19:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. Sergio Perez va pleca din pole-position la cursa de astazi, a doua a sezonului…

- Max Verstappen, campionul mondial en titre din Formula 1, și-a anulat toate acțiunile programate joi, inainte de Marele Premiu al Arabiei Saudite, din cauza unui virus stomacal. Olandezul in varsta de 25 de ani și-a anunțat fanii ca va ajunge abia vineri in Arabia Saudita, pe circuitul de la Jeddah,…

- Prima cursa a anului a avut loc la Sakhir, unde Red Bull a reușit un weekend ideal: campionul en-titre Max Verstappen, plecat din pole-position, a caștigat, in timp ce colegul Sergio Perez a terminat pe locul al doilea. Fernando Alonso a completat podiumul, dupa o performanța de excepție. Marele Premiu…

- Fernando Alonso a primit titlul de „pilotul zilei” dupa Marele Premiu din Bahrain, primul Grand Prix al noului sezon din Formula 1. Veteranul iberic a fost laudat de Max Verstappen, campionul mondial en-titre.

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) a stabilit, sambata, cel mai bun timp si in a treia sedinta de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Bahrainului la Formula 1, etapa inaugurala a Campionatului Mondial 2023, dupa ce fusese cel mai rapid in a doua sesiune de vineri, informeaza…