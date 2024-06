Carlos Sainz se va desparți de Ferrari la finalul acestui sezon și, dupa cateva luni de incertitudine, se pare ca și-a gasit echipa pentru sezonul viitor de Formula 1. Ibericul ar urma sa semneze cu Williams, anunțul oficial urmand a fi facut in weekend, in cadrul MP al Spaniei de la Barcelona. Sainz va fi nevoit sa plece de la Ferrari, dar destinația sa a fost, pentru cateva saptamani, necunoscuta. Inițial, in presa s-a vorbit despre interesul celor de la Red Bull și Mercedes pentru el. Echipa care ar fi caștigat este, insa, Williams! Conform Motorsport Week, Carlos Sainz s-ar fi ințeles cu echipa…