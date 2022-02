Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic în timpul caruia hackerii au confiscat datele a peste 515.000 de persoane extrem de vulnerabile, dintre care unii au fugit de conflicte, transmite AFP cu referire la jurnal.md. „Acest…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic în timpul caruia hackerii au confiscat datele a peste 515.000 de persoane extrem de vulnerabile, dintre care unii au fugit de conflicte, transmite AFP, citat de Agerpres. "Acest atac cibernetic…

- Jurnalistii de la Times au obtinut 1.300 rapoarte ale Pentagonului, insumand 5.400 pagini, dupa o batalie in instanta care a inceput in 2017. Rapoartele arata ca aproape 2.000 de civili au fost ucisi in atacuri aeriene americane in 10 ani

- Elveția s-a calificat la Cupa Mondiala 2022 și cu ajutorul indirect al Irlandei de Nord, care a remizat alb cu Italia in ultima etapa din preliminariile Campionatului Mondial. Drept urmare, elvețienii au decis sa faca un gest cu totul original.

- A murit Ana-Dorica „Dorli” Blaga (91 de ani), fiica filosofului, poetului si dramaturgului roman Lucian Blaga si a Corneliei Brediceanu. De profesie fizician, Dorli s-a ocupat toata viata de recuperarea si valorificarea operei marelui poet. Dorli Blaga s-a nascut la 2 mai 1930, la Berna, Elvetia. Pana…

- Armata SUA a musamalizat doua atacuri aeriene efectuate in 2019 in Siria in care si-au pierdut viata pana la 64 de femei si copii, o posibila crima de razboi, in timpul campaniei impotriva gruparii teroriste Stat Islamic, a relatat sambata cotidianul The New York Times, citat de Reuters. Cele…

- Belarus a avertizat vineri ca va "riposta sever" la orice atac care il vizeaza, denuntand desfasurarea unor importante efective militare de catre Polonia la frontiera polono-belarusa, in plina criza a migrantilor, relateaza AFP. "Mi se pare ca vecinii nostri din Occident, in special Polonia…

- Selectionata Italiei, campioana europeana en titre, a terminat la egalitate cu Elvetia, 1-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022 si risca sa rateze calificarea directa. Elvetia a deschis scorul prin Silvan Widmer (11), dar Squadra…