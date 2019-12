Ezequiel Lavezzi, fost internațional argentinian, și-a anunțat retragerea din fotbal Ezequiel Lavezzi (34 de ani), fost internațional argentinian și jucator la echipe precum Napoli sau Paris Saint-Germain, și-a anunțat, vineri, retragerea din fotbalul profesionist, anunța MEDIAFAX. "Aceasta poveste a avut niște ani senzaționali. Ani marcați de ceea ce am invațat, de momente unice, care imi vor ramane in inima. Voi fi veșnic recunoscator celor care au ramas alaturi de mine de-a lungul acestei calatorii. Cu multa bucurie, spun la revedere celei mai frumoase faze din viața mea. Am fost extrem de fericit!", a scris Lavezzi, vineri, pe contul sau de Twitter. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

