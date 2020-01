Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential pe probleme de politici economice și sociale, Cosmin Marinescu, spune ca nu este foarte optimist ca Romania poate evita Procedura de Deficit Excesiv, data fiind estimarea ca deficitul bugetar al anului 2019 sa ajunga la 4,4% din PIB, potrivit Hotnews:„Speranțe pot exista,…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Georgescu, BNR: “In prezent, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este…

- Georgescu, BNR: “La momentul actual, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen si-a prezentat miercuri ”Pactul verde”, o foaie de drum catre neutralitatea modificarilor climatice, menita sa devina ”noua strategie de crestere” a Uniunii Europene (UE), comenteaza AFP, news.ro.O schimbare de paradigma - este ceea ce…

- Un numar de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce il plaseaza pe locul 34 in clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, in crestere fata de locul 37 in 2017, arata datele publicate vineri de…

- Ministrul Finanțelor Publice Florin Cițu i-a asigurat pe miniștrii de finanțe in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (Ecofin), reunit la Bruxelles pe 5 decembrie, ca a identificat pachetul de masuri necesare și potrivite realizarii unei consolidari fiscale durabile in Romania,…

- O creștere a prețurilor țițeiului cu 10% ar putea conduce la o creștere a inflației din Romania cu 0,4 pp pe parcursul unui an, arata o analiza publicata de echipa din cadrul Departamentului Cecetare din cadrul BCR. Principalul impact provine din efectele directe asupra componentei de energie din inflatie…