EY: Piaţa globală a ofertelor publice iniţiale continuă să se prăbuşească la finalul trimestrului al treilea 2022 Un numar de 992 de oferte publice initiale (IPO) au avut loc la nivel global de la inceputul anului si pana in prezent, care au strans 146 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta o scadere de 44% la nivel de volum si, respectiv, 57% la nivel de venituri, de la an la an, arata o analiza realizata de firma de consultanta financiara Ernst & Young, data joi publicitatii. Acest lucru urmeaza tendinta pentru anul in care companiile si investitorii IPO s-au confruntat cu provocari macroeconomice tot mai mari, incertitudini pe piata, volatilitate in crestere si scadere a preturilor actiunilor la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

