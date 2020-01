EY: Liderii financiari globali nu au incredere in calitatea datelor financiare generate de inteligenta artificiala Sase din zece lideri financiari globali (60%) sustin ca nu au aceeasi incredere in calitatea datelor financiare generate de inteligenta artificiala la fel cum ar avea in informatiile oferite de sistemele financiare traditionale, arata rezultatele studiului global privind procesul de raportare al companiilor, realizat de EY Financial Accounting Advisory Services (FAAS).



Potrivit cercetarii, majoritatea liderilor financiari (79%) spun ca detin, in prezent, datele necesare care pot oferi investitorilor informatiile pe care si le doresc in privinta culturii organizationale. In schimb, peste… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

