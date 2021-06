Stiri pe aceeasi tema

- Romania renunța, momentan, la o parte din vaccinurile anticovid comandate de Uniunea Europeana. Unele centre de vaccinare se inchid sau iși reduc programul pentru ca nu mai au pe cine imuniza.

- „Stim ca vor exista alte provocari pentru Schengen si trebuie sa fim mai bine pregatiti pentru a le face fata”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa.Pentru a consolida controalele la frontierele externe ale zonei de libera circulatie, Uniunea…

- Pandemia de coronavirus a afectat o lume intreaga, dar acum parca lucrurile merg din ce in ce mai bine. In timp ce vaccinul anti-covid-19 imunizeaza populația adulta din mai multe țari, a venit momentul in care Uniunea Europeana se bucura de prima țara ce a ajuns la un moment la care spera toata lumea.…

- BRUXELLES, 13 mai – Sputnik, Marius Holdean. Eseistul Olivier Piacentini descrie intr-un interviu pentru Sputnik Franța o lume guvernata de o mica elita globalizata care ar acapara toate profiturile, descriind acest proces ca un fenomen pe care apariția Covid nu ar fi facut decat sa il accelereze.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Ziua Europei și arata ca in ultima perioada, pandemia a pus la grea incercare toate țarile Uniunii Europene, de aceea vom ieși mai intariți din aceasta grea incercare. ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis duminica, 9 mai…

- Stabilizarea situatiei epidemiologice si cresterea capacitatii de vaccinare in lunile aprilie si mai sunt "premise clare si sigure" pentru a invinge virusul SARS-CoV-2, afirma premierul Florin Citu, joi, reamintind ca a anuntat "revenirea la normalitate" a Romaniei la 1 iunie. Seful Guvernului…

- Pandemia a scurtat speranța de viața in Romania. Conform datelor publicate de Eurostat, in ultimul an speranța de viața a scazut cu un an și patru luni in țara noastra, mult peste majoritatea statelor din Uniunea Europeana. Speranta de viata in Uniunea Europeana a scazut anul trecut pe fondul pandemiei…

- La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, se desfașoara Campania „Light It Up Blue”, un efort global care are ca scop imbunatațirea calitații vieții persoanelor cu autism și reintegrarea acestora in societate. Și in acest an, Administrația Prezidențiala se…