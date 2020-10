Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager a contestat vineri o decizie a justitiei europene care respinge ordinul sau ca Apple sa plateasca Irlandei taxe retroactive in valoare de 13 miliarde de euro, acesta fiind un caz de referinta al eforturilor Comisiei Europene de combatere a facilitatilor…

- Ministrul francez al educatiei Jean-Michel Blanquer a declarat vineri ca 22 de scoli au fost inchise in tara din cauza cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. "In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand 10 scoli din…

- Autoliv are un plan amplu prin care vrea sa elimine 500 de locuri de munca in Europa, pana la sfarșitul lunii martie 2021, plan ce va include și inchiderea unor uzine. Grupul vrea sa taie 70 de posturi la fabrica din Elmshorn (landul german Schleswig-Holstein), pe care le va transfera 70 de posturi…

- Constructorul canadian de avioane si trenuri Bombardier a raportat pierderi de șase ori mai mari fața de anul trecut Grupul canadian Bombardier, constructor global de avioane si trenuri, a raportat in al doilea trimestru pierderi de 223 mil. dolari americani, de sase ori mai mari comparativ cu pierderile…

- Gigantul bancar HSBC Holdings PLC a anunțat ca pierderile din credite neperformante ar putea ajunge la 13 miliarde de dolari in acest an, transmite Reuters. Profitul burt in primul semestru din...

- Societe Generale raporteaza al doilea trimestru consecutiv de pierderi Grupul bancar francez Societe Generale a raportat al doilea trimestru consecutiv de pierderi, de 1,26 miliarde de euro, in contextul efectelor pandemiei cu coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. A treia mare bancă din Franţa…

- Grupul farmaceutic Pfizer a raportat marti o scadere de 32% a profitului in trimestrul al doilea, in urma declinului cererii pentru unele dintre medicamentele sale, din cauza pandemiei de Covid-19 si a concurentei in crestere, relateaza Reuters.Profitul net al Pfizer a scazut in trimestrul…

- Grupul auto francez Renault a raportat luni o scadere de 34,9% a vanzarilor pe plan global in primul semestru din 2020, la 1,26 milioane de vehicule, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), in timp ce brandul Dacia a vandut 161.334 vehicule, un declin de 48,1% fata de perioada similara…