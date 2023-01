Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au subliniat ca vom avea temperaturi record la inceput de an. Experții vorbesc de o vreme ,,atipica”, avand in vedere ca este iarna și nu ninge, iar mercurul din termometre…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Experții au susținut ca vremea o ia razna chiar din prima luna a Noului An. Romanii au avut parte de un Craciun bland, iar in multe din zone au fost indicate maxime de 13-14 grade Celsius. Lucrurile se vor schimba insa…

- Anul viitor ar putea fi unul cel puțin la fel de complicat precum cel care tocmai ia sfarșit. De la razboiul din Ucraina la criza tot mai intensa din stramtoarea Taiwan, o mulțime de riscuri pandesc planeta. Analiștii influentului think-tank american The Atlantic Council au sintetizat o lista cu cele…

- Mulți sunt blocați pe aeroporturi dupa ce avioanele cu care trebuiau sa decoleze au ramas la sol. Iar pentru acest sfarșit de saptamana, meteorologii americani au anunțat temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius, anticipand „cel mai friguros Craciun din ultimii 40 de ani”.Furtuna de zapada,…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Experții au avertizat ca temperaturile urmeaza sa scada sub pragul inghețului in viitorul apropiat din cauza unui val de aer polar care cuprinde Romania. Minimele vor ajunge frecvent sub zero grade, iar maximele nu vor…

- Incalzirea globala este deja o realitate care nu poate fi negata, iar studiile arata ca temperatura medie ar putea crește cu cel puțin 4 grade Celsius pana in 2050. Invitata la Interviurile Digi24.ro , Consilierul de Stat pentru Clima și Sustenabilitate, Alexandra-Maria Bocșe, a declarat ca aceste schimbari…

- Romania a coborat sapte locuri, pana pe pozitia 43, in cea de-a 18-a editie a clasamentului Climate Change Performance Index (CCPI), care masoara performanta climatica a 59 de tari, responsabile pentru mai mult de 90% din emisiile de gaze cu efect de sera (GES), potrivit Agerpres. „Romania iroseste…

- Un raport privind starea climei la nivel european, realizat Organizația Mondiala de Meteorologie impreuna cu serviciul Copernicus al UE, arata ca temperatura medie pe continent crește intr-un ritm alarmant, relateaza The Guardian. Experții care au intocmit acest raport avertizeaza ca, pe masura ce tendința…