- ExxonMobil nu a luat inca decizia finala de a trece la etapa de exploatare a zacamintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagra si estimeaza ca productia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri cubi pe an, a declarat, luni, Richard Tusker, lead country manager al ExxonMobil Romania, in cadrul…

- Gazele naturale extrase din perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, concesionat de consortiul ExxonMobil OMV Petrom si operat de gigantul petrolier american, gaze din care o parte vor fi livrate in Ungaria, ar putea asigura din 2022 jumatate din necesarul de consum al tarii vecine, cifrat…

- Proiectul de lege privind operatiunile de productie la mare adancime a gazelor din Marea Neagra este departe de a fi lamurit. La ultima sedinta a Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor, actul normativ a suferit doua modificari esentiale. Schimbarile aduse fac ca Romania sa riste sa-si…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta "2018 - Moment de rascruce…

- Daca luam in calcul marja de impozitare actuala, de 16%, se poate estima ca profitul total al companiilor ce vor fi implicate in extracția, transportul și valorificarea gazelor este de circa 55 de miliarde dolari, in 20 de ani, adica o medie de 2,7 miliarde de dolari pe an. Cifra se refera la toate…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…