Exudat, antibiotic sau Ventolin în caz de tuse? Pediatrul răspunde Tusea copiilor este unul dintre simptomele care le dau batai de cap parintilor. De multe ori, acestia se ingrijoreaza pentru ca tusea persista mult timp. De cealalta parte, parintii celorlalti copii de la scoala sau gradinita se ingrijoreaza, la randul lor, cand unul dintre colegii celor mici tuseste, de teama raspandirii virusului. Cum tratam tusea? Cat tinem copilul acasa daca tuseste mult timp? Se da antibiotic in caz de tuse? Dar controversatul Ventolin? La aceste intrebari am invitat-o sa ne raspunda pe dr. Oana Hortopan, medic pediatru. Cat sta copilul acasa cand tuseste? Tusea este simptomul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

