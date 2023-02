Stiri pe aceeasi tema

- Bratislav Zivkovic, un cetațen sarb expulzat din Romania in 2017 dupa ce SRI l-a acuzat ca spiona bazele militare din Dobrogea pentru serviciul rusesc de informații GRU a fost observat marți, 21 februarie, in primele randuri ale salii in care Vladimir Putin și-a susținut discursul, transmit doua publicații…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat astazi muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian . De asemenea, liderul rus a dezvaluit ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a discutat la telefon, joi, 5 ianuarie, cu omologul sau rus Vladimir Putin, despre razboiul din Ucraina. Erdogan i-a spus lui Putin ca eforturile de pace in razboiul ruso-ucrainean ar trebui sa fie sustinute de o incetare unilaterala a focului si de o ”viziune…

- Ucrainenii, sub acoperirea nopții, au indepartat miercuri (28 decembrie) statuia Imparatesei Rusiei din secolul al XVIII-lea, Ecaterina cea Mare, in orașul sudic Odesa, dupa ce un consiliu regional a adoptat o rezoluție de demontare a monumentelor care simbolizeaza trecutul imperial al Rusiei. Statuia…

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteata, relateaza Stirile TVR. Potrivit…

- Un scenariu sumbru este anuntat pentru inceputul anului 2023: Rusia ar putea invada Republica Moldova. Varianta ar depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața. Sunt analizate mai multe scenarii prin…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, considera ca Ucraina face o „greșeala” prin inaintarea unor condiții prealabile pentru discuțiile de pace cu Rusia, argumentand ca astfel de cerințe puse in avans nu permit inceperea negocierilor, relateaza CNN . „Greșeala ucrainenilor, a (președintelui)…