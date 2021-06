Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neînsufletit al lui Jurgen Conings, instructor militar simpatizant al extremei drepte, care era înarmat si considerat periculos si era cautat din luna mai, a fost gasit, într-o zona de padure a Belgiei, în apropierea frontierei cu Olanda, relateaza News.ro citând…

- Trupul neinsufletit al lui Jurgen Conings, instructor militar simpatizant al extremei drepte, care era inarmat si considerat periculos si era cautat din luna mai, a fost gasit, intr-o zona de padure a Belgiei, in apropierea frontierei cu Olanda, informeaza bbc.com.

- Jurgen Conings, fostul militar belgian, devenit instructor de tir, care a disparut luna trecuta cu armament și despre care se credea ca pregatește un atentat, a fost gasit mort, relateaza BBC.

- Un trup neinsufletit gasit duminica in estul Belgiei ar putea fi al militarului de extrema dreapta Jurgen Conings, cautat din 17 mai, potrivit primelor elemente ale anchetei, a anuntat Parchetul federal intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit primelor constatari, cauza…

- In ziua de 14.06.2021, politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani si cei ai Serviciului Investigatii Criminale au efectuat o acțiune pe raza municipiului Petrosani, in urma careia a fost depistat un barbat in varsta de 45 de ani, pe numele caruia a fost emis, de catre autoritațiile statului…

- Comisia Europeana a deschis miercuri o procedura de infringement impotriva Belgiei, reprosandu-i lipsa de independenta a autoritatii sale nationale responsabile cu protectia datelor personale, ceea ce echivaleaza cu o incalcare a regulamentului european GDPR (Regulamentul general privind protectia…

- Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Italia, pentru infracțiuni contra proprietații, frauda și falsificare de documente oficiale, a fost depistat de polițiștii din Hunedoara. La data de 30 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de…

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…