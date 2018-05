Stiri pe aceeasi tema

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.

- Adolescentul in varsta de 16 ani din Sfantu Gheorghe acuzat de uciderea unei persoane si profanarea cadavrului a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Covasna la 15 ani de detentie, transmite Agerpres.ro. Potrivit sentintei postate pe site ul Tribunalului, instanta a dispus ca tanarul, in…

- Un tribunal din Kiev a hotarat ca parlamentarul Nadia Savcenko sa fie retinuta pentru inca 59 de zile fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, la o zi dupa ce i-a fost retrasa imunitatea parlamentara si a fost arestata, scrie Kiev Post.

- Rada Suprema (parlamentul din Ucraina) i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit eroina nationala dupa doi ani in detentie in Rusia, acuzata acum de pregatirea unui atentat impotriva presedintelui Ucrainei, transmit AFP si dpa.

- Alexandru Ștefan Rusu, barbatul anchetat pentru comiterea unei crime, in februarie 2017, in Ploiești, și-a aflat sentința definitiva. Curtea de Apel Ploiești a sporit pedeapsa stabilita pe fond, de Tribunalul Prahova, gasindu-l pe individ vinovat de omor, dar și de tentativa de omor, asupra fiului femeii…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie digi24.ro.

- Un asistent medical de la Spitalul Judetean din Braila acuzat ca a violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv la inchisoare. Curtea de Apel Galati a decis ca barbatul de 60 de ani sa ispaseasca 8 ani in inchisoare si sa plateasca daune morale in valoare de 15.000 de euro.