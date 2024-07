Stiri pe aceeasi tema

- O noua alianta de extrema dreapta in Parlamentul European, lansata cu doar o saptamana in urma de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obtine statutul de grup in legislativul european, informeaza duminica dpa, preluata de Agerpres. Liderul nationalist ungar, a carui tara detine…

- Formațiunea populista de dreapta Alternativa pentru Germania, care va fi reprezentata de 14 deputați in Parlamentul European dupa alegeri, intenționeaza sa iși inființeze propriul grup parlamentar, numit „Suveraniștii”, din care ar putea face parte și partidul inființat de Diana Șoșoaca - SOS Romania,…

- Un lucru este sigur dupa alegerile de duminica pentru Parlamentul European: nu toata lumea sarbatoreste. Extrema dreapta a avut o noapte buna, dar altii nu prea. In timp ce dreapta a castigat in forta, verzii si liberalii au avut o noapte grea. Iar presedintele francez Emmanuel Macron a luat o asemenea…

- O harta interactiva facuta de publicația Le Monde arata cele 720 de locuri din Parlamentul European și caștigatorii lor, in funcție de orientarea lor politica, de la stanga radicala la extrema dreapta. Intr-o Uniune care s-a indreptat catre extrema dreapta, Romania a ajutat consistent socialiștii europeni.…

- Partidele naționaliste din Europa au profitat in alegerile pentru Parlamentul European de nemulțumirea alegatorilor in legatura cu spirala prețurilor, migrația și costul tranziției ecologice, iar acum vor incerca sa iși transpuna caștigurile de locuri in influența asupra politicii UE.

- Cum va arata configurația Parlamentului European in legislatura 2024-2029. Partidul Reformist al Alternativei Democratice (ADR), de extrema dreapta, a intrat pentru prima data in Parlamentul European.

- Liderul extremist din Țarile de Jos, Geert Wilders, spera ca va reuși sa obțina rezultat convingator la alegerile europarlamentare de anul acesta, insa primele rezutate parțiale arata deși va obține un numar consistent de locuri in noul parlament, partidele pro-europene vor obține o majoritate, scrie…

- Politicienii nu au o mare popularitate, in general, nici in Franța. Doar un sfert dintre francezi au incredere in guvernul lor sau in parlament, potrivit unui sondaj recent. Dar exista și politicieni precum Jordan Bardella, presedintele partidului de extrema dreapta Rassemblement National (RN). Istet,…