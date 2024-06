Extrema dreaptă europeană nu se va lipi de Putin In perioada de dinaintea alegerilor europene, Kremlinul a alocat resurse și propaganda pentru a incerca sa incline rezultatele in favoarea politicienilor de extrema dreapta și pro-ruși. La prima vedere, Vladimir Putin pare sa fi obținut o victorie uriașa. Partide simpatizante de extrema dreapta, inclusiv formațiuni cu radacini neofasciste in Slovacia și Bulgaria, au caștigat locurii […] The post Extrema dreapta europeana nu se va lipi de Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca urmareste „cu atentie” ascensiunea partidelor de extrema dreapta, considerate adesea ca fiind mai favorabile Rusiei, in toata Europa, dar mai ales in Franta, in urma alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza AFP.

- Geert Wilders, liderul de extrema dreapta olandez, a sperat sa capete un val de sprijin pentru coaliția olandeza pe care a creat-o dupa ce a caștigat cu succes la alegerile naționale din noiembrie, noteaza Euronews.

- Liderul extremist din Țarile de Jos, Geert Wilders, spera ca va reuși sa obțina rezultat convingator la alegerile europarlamentare de anul acesta, insa primele rezutate parțiale arata deși va obține un numar consistent de locuri in noul parlament, partidele pro-europene vor obține o majoritate, scrie…

- Extrema dreapta se afla in fruntea guvernelor in Italia, Ungaria și Slovacia. In alte state membre ale Uniunii Europene, aceasta mișcare politica participa și in coalițiile de guvernare in Finlanda și Olanda și sprijina guvernul din Suedia.

- Partidul francez de extrema-dreapta Adunarea Nationala l-a acuzat joi pe presedintele Emmanuel Macron, care doreste sa permita Ucrainei sa foloseasca arme occidentale pentru a „neutraliza” baze militare ruse, ca vrea sa „intre direct” in razboi cu Moscova, relateaza AFP.

- Cu mai puțin de trei saptamani inaintea alegerilor europarlamentare, extrema dreapta din Europa se scindeaza. Formațiunea politica franceza Adunarea Naționala, condusa de Marine Le Pen, a anunțat ca nu va sta alaturi de partidul Alternativa pentru Germani

- Desparțirea in sine este senzaționala, insa intențiile din culise ar putea insemna și mai mult. Partidul lui Marine Le Pen, Rassemblement National, nu va mai face parte din același grup cu Alternative fur Deutschland, mișcarea de extrema dreapta germana, noteaza Rai News.

- Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, este președinte al Comisiei Europene (CE) din 2019 – și se pare ca va pastra aceasta funcție pentru inca cinci ani daca o sa fie aleasa. Ea a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin din Uniunea Europeana, potrivit Nexta.